  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо не получало предложений по трансферу своего защитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо не получало предложений по трансферу своего защитника

Премьер-лига

Игроком якобы интересовался "Трабзонспор"

Динамо не получало предложений по трансферу своего защитника

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" не получало никаких предложений по трансферу защитника Дениса Попова, сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика".

Ранее сообщалось, что переговоры с украинским футболистом ведет турецкий "Трабзонспор".

В текущем сезоне 25-летний Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на Transfernarkt составляет 4 миллиона евро.

Ранее мы писали о том, что форвард "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Турцию для завершения своего перехода в "Трабзонспор".

Читайте такжеСикан прибыл в Трабзон: Форварда спросили о возможном переходе еще одного игрока Шахтера
По теме
yellow-arrow
Определились следующие соперники Динамо по контрольным матчам в Турции
yellow-arrow
Стало известно, останется ли один из лидеров Александрии в команде
yellow-arrow
Кривбасс официально прекратил сотрудничество с двумя легионерами
Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости