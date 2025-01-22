Динамо не получало предложений по трансферу своего защитника

"Динамо" не получало никаких предложений по трансферу защитника Дениса Попова, сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика".

Ранее сообщалось, что переговоры с украинским футболистом ведет турецкий "Трабзонспор".

В текущем сезоне 25-летний Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на Transfernarkt составляет 4 миллиона евро.

Ранее мы писали о том, что форвард "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Турцию для завершения своего перехода в "Трабзонспор".