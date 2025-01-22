Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не получало предложений по трансферу своего защитника
Игроком якобы интересовался "Трабзонспор"
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" не получало никаких предложений по трансферу защитника Дениса Попова, сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика".
Ранее сообщалось, что переговоры с украинским футболистом ведет турецкий "Трабзонспор".
В текущем сезоне 25-летний Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на Transfernarkt составляет 4 миллиона евро.
Ранее мы писали о том, что форвард "Шахтера" Даниил Сикан прибыл в Турцию для завершения своего перехода в "Трабзонспор".
Популярное сейчас
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров