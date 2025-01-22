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Стало известно, останется ли один из лидеров Александрии в команде
Ранее вингером интересовался болгарский "Лудогорец"
instagram.com/fcolexandriya
Один из лидеров "Александрии" Хуан Альвина Безерра пока остается в клубе, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец заинтересовал болгарский "Лудогорец", который возглавляет Игор Йовичевич. По данным источника, никакой конкретики не было - только слухи. Более того, "Александрия" хочет получить за игрока около 4-5 млн евро.
Напомним, Безерра перешел в "Александрию" летом 2023 в качестве свободного агента. В текущем сезоне вингер провел 18 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал столько же результативных передач. Портал оценивает игрока в 1 миллион евро.
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