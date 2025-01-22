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Определились следующие соперники Динамо по контрольным матчам в Турции

Премьер-лига

Киевляне запланировали три спарринга

Определились следующие соперники Динамо по контрольным матчам в Турции

Фото: ФК Динамо Київ

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Киевское "Динамо" продолжает в Турции готовиться к предстоящему матчу основного этапа Лиги Европы и возобновлению сезона на отечественной арене.

Известно о трех контрольных матчах, которые подопечные Александра Шовковского проведут на турецкой земле.

  • 23 января - "Ллапи" (Косово)
  • 6 февраля - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
  • 10 февраля - "Эсбьерг" (Дания)

Отмечается, что в расписании контрольных матчей возможны изменения.

Напомним, 30 января "Динамо" сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европі против латвийского РФС. Поединок пройдет в немецком Гамбурге.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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