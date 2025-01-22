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Определились следующие соперники Динамо по контрольным матчам в Турции
Киевляне запланировали три спарринга
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" продолжает в Турции готовиться к предстоящему матчу основного этапа Лиги Европы и возобновлению сезона на отечественной арене.
Известно о трех контрольных матчах, которые подопечные Александра Шовковского проведут на турецкой земле.
- 23 января - "Ллапи" (Косово)
- 6 февраля - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
- 10 февраля - "Эсбьерг" (Дания)
Отмечается, что в расписании контрольных матчей возможны изменения.
Напомним, 30 января "Динамо" сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европі против латвийского РФС. Поединок пройдет в немецком Гамбурге.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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