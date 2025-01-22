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Бразилец едет на просмотр в Динамо U-19, но о трансфере пока речь не идет

Премьер-лига

17-летний вингер едет на просмотр в юношескую команду киевлян

Бразилец едет на просмотр в Динамо U-19, но о трансфере пока речь не идет

фото из свободных источников

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Информация о переходе в киевское "Динамо" вингера бразильского "Коринтианса" Лео Агостиньо не соответствует действительности, пишет ресурс "Динамо Киев от Шурика".

Сообщалось, что клубы якобы согласовали трансфер этого 19-летнего хавбека, а сам Агостиньо подпишет с "бело-синими" контракт на пять лет.

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Но на самом деле бразилец пока просто едет на просмотр, причем не в первую команду "Динамо", а в юношескую (U-19), и речи о трансфере и подписании контракта пока не идёт.

Агостиньо не сыграл ни одного матча за основу "Коринтианса", однако 32 матча за команду U-20 (0 голов). Прошлый сезон на правах аренды играл за "Фламенго" U-20 (5 матчей, 1 гол и 1 ассист).

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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