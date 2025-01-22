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Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
Интригующе
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о потенциальных трансферах своих игроков.
"Я разговаривал с Поповым - на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться надо к "Динамо", чьим игроком Денис будет еще полтора года. Так же мы не получали ни одного официального предложения по Бражко. Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам.
Мы входим в переговоры тогда, когда видим официальное письмо о заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-то в интернете или получаем звонки от агентов.
По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо - и это не о Попове или Бражко", - сказал Суркис для ТаТоТаке.
Ранее СМИ утверждали, что на основного вратаря киевлян Георгия Бущана претендует один из клубов Саудовской Аравии.
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