Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о потенциальных трансферах своих игроков.

"Я разговаривал с Поповым - на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться надо к "Динамо", чьим игроком Денис будет еще полтора года. Так же мы не получали ни одного официального предложения по Бражко. Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам.

Мы входим в переговоры тогда, когда видим официальное письмо о заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-то в интернете или получаем звонки от агентов.

По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо - и это не о Попове или Бражко", - сказал Суркис для ТаТоТаке.