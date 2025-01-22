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Официально. Трабзонспор объявил о подписании Сикана

Премьер-лига
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Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в Турции

Официально. Трабзонспор объявил о подписании Сикана

Фото: facebook.com/Trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" объявил о переходе нападающего "Шахтера" Даниила Сикана. Сам игрок отметил:

"Я очень рад присоединиться к такому большому клубу. Я с нетерпением жду тренировок и матчей. Я с нетерпением жду возможности как можно скорее выйти на поле со своими партнерами по команде и сражаться в этой футболке. Я нацелен выиграть здесь много трофеев при поддержке потрясающих болельщиков "Трабзонспора".

Сикан будет выступать под номером 14.

По информации СМИ, 23-летний украинец подписал контракт на 4,5 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются, однако ранее была информация, что "горняки" получат за своего игрока 6 млн евро. Соглашение также будет включать бонусы и процент от следующего трансфера футболиста.

Напомним, Сикан является воспитанником "Карпат", откуда перешел в "Шахтер" в 2019 году. За период карьеры в донецком клубе Даниил провел 115 матчей, забил 31 гол и отдал 9 ассистов. В составе "горняков" украинец завоевал 5 трофеев - чемпионат Украины (трижды), Кубок и Суперкубок страны.

Ранее он также выступал за "Мариуполь" и немецкий "Ганза" Росток. В активе Даниила 1 гол в 7 играх за сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.

Напомним, в составе "Трабзонспора" выступает украинский защитник Арсений Батагов. После 19-ти сыгранных туров клуб из Трабзона занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
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