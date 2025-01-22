Заря проиграла свой первый спарринг на турецких сборах

22 января " Заря " провела свой первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником луганчан была краковская "Висла", которая играет в Первой лине Польши.

Украинская команда быстро открыла счет – уже на 12-й минуте забил Белоцерковец, который этой зимой вернулся в команду.

Впрочем, удержать преимущество команде Бартуловича не удалось. Поляки отыгрались еще в первом тайме с пенальти, а после перерыва забили второй гол, который и стал решающем. 1:2, поражение "Зари".

Свой следующий спарринг луганчане проедут 26 января против "Будучности" из Черногории.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Висла" (Краков, Польша) 1:2

Голы: Белоцерковец (12) – Родадо (38, с пенальти), Зволинский (50)

Заря (1-й тайм): Турбаевский, Василец, Джордан, Вантух, Тронтель, Попара, Яцик, Кораблин, Вакула, Белоцерковец, Будковский.

Заря (2-й тайм): Сапутин, Эскинья, Нваэзе, Гусев, Кирюханцев, Дришлюк, Мичин, Маткевич, Горбач, Слесарь, Супряга.