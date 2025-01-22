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Заря проиграла свой первый спарринг на турецких сборах

Премьер-лига

Луганчане уступили команде из Первой лиги польши

Заря проиграла свой первый спарринг на турецких сборах

Фото: ФК Зоря Луганськ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22 января "Заря" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником луганчан была краковская "Висла", которая играет в Первой лине Польши.

Украинская команда быстро открыла счет – уже на 12-й минуте забил Белоцерковец, который этой зимой вернулся в команду.

Впрочем, удержать преимущество команде Бартуловича не удалось. Поляки отыгрались еще в первом тайме с пенальти, а после перерыва забили второй гол, который и стал решающем. 1:2, поражение "Зари".

Свой следующий спарринг луганчане проедут 26 января против "Будучности" из Черногории.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Висла" (Краков, Польша) 1:2

Голы: Белоцерковец (12) – Родадо (38, с пенальти), Зволинский (50)

Заря (1-й тайм): Турбаевский, Василец, Джордан, Вантух, Тронтель, Попара, Яцик, Кораблин, Вакула, Белоцерковец, Будковский.

Заря (2-й тайм): Сапутин, Эскинья, Нваэзе, Гусев, Кирюханцев, Дришлюк, Мичин, Маткевич, Горбач, Слесарь, Супряга.

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Заря (Луганск)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.01.2025 в 17:19
хорошие у нас команды
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.01.2025 в 17:19
хорошие у нас команды
Ответить
0
0

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