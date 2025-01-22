Колос прибыл на сбор в Турцию

" Колос " прибыл в Турцию, где проведет контрольно-тренировочный сбор перед началом второй части сезона.

Вечером 22 января команда уже проведет первую тренировку.

В целом же, сбор "Колоса" в Турции продлится до 15 февраля. Команда запланировал восемь товарищеских поединков на собрании.

Напомним, что по итогам осенней части УПЛ клуб из Ковалевки расположился на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.