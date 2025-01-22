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Колос прибыл на сбор в Турцию
Ковалевцы через Польшу добрались в Турцию
Фото: ФК Колос
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Вечером 22 января команда уже проведет первую тренировку.
В целом же, сбор "Колоса" в Турции продлится до 15 февраля. Команда запланировал восемь товарищеских поединков на собрании.
Напомним, что по итогам осенней части УПЛ клуб из Ковалевки расположился на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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