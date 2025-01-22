Защитник Ингульца: С самого начала было видно, что Кобин ищет до чего докопаться

Защитник " Ингульца " Максим Мельничук, которого (и еще нескольких игроков) в ноябре перевели в юношеский состав команды, рассказал о конфлитке с новым главным тренером команды Вачсилием Кобиным.

– Началось все, когда сменили тренерский штаб. Это сразу было понятно, что что-то не так. Вы же знаете, как работает Кобин. В каждой команде убирает пару людей, которые дольше всего в ней находятся. Так и с нами получилось.

С самого начала было видно, что он ищет до чего докопаться. Почему убрали Сережу Панасенко, Ярика Богунова? Так понемногу-понемногу, а потом сразу решил сразу пятерых отстранить.

– У вас есть этому какое-нибудь объяснение?

– Честно, я вообще понятия не имею. Конфликта никакого не было. Мы вообще пытались…

Ну вот Козак с ним каждый день общался и рассказывал, какие здесь правила, что в этом клубе нужно делать, как разговаривать с президентом , - прим.).Ну, с чего вдруг?

А объяснили это тем, что мы мешали тренировочному процессу. Наверное, Кабину нужны люди, которые будут просто молчать и тренироваться. Не знаю.

– Вы воспринимали Кобина как тренера?

– Пришел новый тренерский штаб. Он сказал, что ничего менять не будет и оставляет все, как у Владислава Лупашко, что ему нравится этот футбол. Но так получилось, что сразу начались перемены. Мы согласились с этим футболом и неплохо провели первые матчи, пока вообще все кардинально не изменилось.

Сначала мы также пытались играть в футбол и выходить через пас. Потом что-то ему не понравилось, и он сказал: «Ну все, больше разыгрывать не будем. Бьем мяч вперед». Мы делали то, что говорили и не были согласны. Иногда могли сказать, что нас не устраивает. Если виден вариант для передачи, то зачем бить мяч?

– Кобин настаивал на своем?

– Выходит, что да.