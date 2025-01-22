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Шандрук: Я сторонник того, что на сборах нужно всегда играть с сильными соперниками
Верес в первом спарринге на сборах проиграл польской команде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итог
"Это был очень информативный матч. Мы много забили. К сожалению, много пропустили тоже. ГКС Катовице – очень хороший соперник, который уже находится на завершающей стадии сборов. Физически и тактически они были готовы к этой игре немного лучше.
Мы получили много материалов для работы. Понимаем, над чем мы должны работать. Это только первая игра на сборах.
Я сторонник того, что нужно всегда играть с сильными соперниками. Чтобы мы видели свои проблемные стороны.
На самом деле мы неплохо выглядели, как команда. И в обороне, и в атаке. К сожалению, пропустили трижды после стандартов – это для нас информация для размышлений. Будем над этим работать", - сказал Шандрук.
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