Шандрук: Я сторонник того, что на сборах нужно всегда играть с сильными соперниками

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итог первого спарринга команды на сборах в Турции , в котором ровенчане уступили представителю польской Экстраклясы ГКС "Катовице" (3:4).

"Это был очень информативный матч. Мы много забили. К сожалению, много пропустили тоже. ГКС Катовице – очень хороший соперник, который уже находится на завершающей стадии сборов. Физически и тактически они были готовы к этой игре немного лучше.

Мы получили много материалов для работы. Понимаем, над чем мы должны работать. Это только первая игра на сборах.

Я сторонник того, что нужно всегда играть с сильными соперниками. Чтобы мы видели свои проблемные стороны.

На самом деле мы неплохо выглядели, как команда. И в обороне, и в атаке. К сожалению, пропустили трижды после стандартов – это для нас информация для размышлений. Будем над этим работать", - сказал Шандрук.