И не только там. В Шахтере рассказали о планах открыть футбольную школу в Бразилии

Руководитель отдела службы франчайзинга " Шахтера " Руслан Катаранчук рассказал о планах "горняков" по открытию своих детских школ в разных странах.

"Сейчас мы ведем переговоры с Северной и Южной Америкой. Мы очень долго общались с Бразилией, чтобы открыть там школу. Думаю, что это только вопрос времени. Надеюсь, что мне представится эта честь.

Главное, нам нужно понять, как правильно все сейчас контролировать, потому что расстояние немалое. У Бразилии очень хорошее отношение к нам. Сколько бразильских футболистов прошло через "Шахтер". Чего только стоят имена Виллиана, Фернандиньо, Брандао, Бернардо и так далее. Я могу еще долго продолжать этот перечень.

Также общаемся сейчас с Канадой и США. Там много наших детей, хорошая инфраструктура и климатические условия. Изучаем этот рынок. Намереваемся открыть школы в других странах. Имеются переговоры с Испанией, Францией, Черногорией, Болгарией, странами Балтии.

Подписываем контракт с Таллином. Открытие дальнейших школ – это только вопрос времени и ресурсов", – сказал Катаранчук.