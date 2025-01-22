Тренер Зари: Мы ищем новых игроков, но не хотим брать кого-нибудь

Исполняющий обязанности главного тренера " Зари " Младен Бартулович поделился впечатлениями от начла работы команды на сборах в Турции.

– Во-первых, хотим узнать ваше мнение по поводу сегодняшнего контрольного матча (поражение 1:2 от "Вислы" – прим.).

– На мой взгляд, очень интересный, информативный матч для нас. Мы играли после больших нагрузок. Мы много беговой работы сделали за эти 10 дней, как мы собрались.

Было видно, что ребятам тяжело, но моментами мы довольны, как действовали. Были тоже плохие моменты, которые будем разбирать и исправлять на тренировках. Очень много работы для нас. Сыграли смешанным составом, дали всем нашим игрокам возможность сыграться.

– Сегодня болельщики увидели, что был в составе Андрей Маткевич. Несколько слов о нем.

– Он очень талантливый молодой игрок, мне очень нравится. Он может сыграть нестандартно и нам нужны такие игроки. На мой взгляд, он может еще прогрессировать, пространство для этого есть.

– Как можно охарактеризовать этот период, который мы здесь провели в Турции?

– Как всегда на сборах – нужно много работать, и ребята много труда сделали за эти 5-6 дней. Хорошие условия у нас есть и можем работать над этими элементами игры.

– Показалось так со стороны, что улучшилось еще состояние в коллективе, скажем так. Это видим и мы, и футболисты. Что можно сказать по этому поводу?

– Да, ребята хорошо между собой ладят. Это очень хорошо, и на этом нужно делать коллектив в будущем, чтобы они улучшили свой коллектив. Им будет легче в матчах, когда они вместе.

– Болельщики интересуются: будут ли еще у нас новички?

– Мы ищем новых игроков, но не хотим брать кого-нибудь, а ищем именно игроков, которые нас могут усилить.