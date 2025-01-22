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Официально: Шахтер продал форварда в клуб MLS

Премьер-лига
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Кевин Келси перешел в Портленд Тимберс

Официально: Шахтер продал форварда в клуб MLS

timbers.com

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о переходе форварда команды Кевина Келси в клуб МЛС "Портленд Тимберс".

Американский клуб также объявил о подписании игрока. Контракт до конца сезона 2028 с возможностью продления еще на год.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 6 млн долларов.

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Отметим, "Шахтер" приобрел Келси в январе 2023 года у уругвайского "Бостон Ривер" за 1 миллион евро.

2024 год футболист провел в аренде в "Цинциннати". В его активе 6 голов в 25 матчах.

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Шахтер (Донецк) Портленд Тимберс Кевин Келси
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Источник:
Портленд Тимберс
Опубликовал: Михаил Черныш
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