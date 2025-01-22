Официально: Шахтер продал форварда в клуб MLS

" Шахтер " официально объявил о переходе форварда команды Кевина Келси в клуб МЛС "Портленд Тимберс".

Американский клуб также объявил о подписании игрока. Контракт до конца сезона 2028 с возможностью продления еще на год.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 6 млн долларов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, "Шахтер" приобрел Келси в январе 2023 года у уругвайского "Бостон Ривер" за 1 миллион евро.

2024 год футболист провел в аренде в "Цинциннати". В его активе 6 голов в 25 матчах.