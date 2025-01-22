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Официально: Шахтер продал форварда в клуб MLS
Кевин Келси перешел в Портленд Тимберс
timbers.com
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Американский клуб также объявил о подписании игрока. Контракт до конца сезона 2028 с возможностью продления еще на год.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 6 млн долларов.
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Отметим, "Шахтер" приобрел Келси в январе 2023 года у уругвайского "Бостон Ривер" за 1 миллион евро.
2024 год футболист провел в аренде в "Цинциннати". В его активе 6 голов в 25 матчах.
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Источник:Портленд Тимберс
Опубликовал: Михаил Черныш
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