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"Не Попов и не Бражко". Известно, по какому игроку у Суркиса есть предложение

Премьер-лига
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Киевляне хотят продать Эдуардо Герреро

"Не Попов и не Бражко". Известно, по какому игроку у Суркиса есть предложение

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" рассчитывает продать панамского нападающего Эдуардо Герреро.

Недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис заявил, что у клуба есть предложение по трансферу игрока, и по информации источника, речь идет как раз таки о Герреро.

Читайте такжеСуркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко

Отмечается, что форвард не оправдал ожидания тренерского штаба киевлян, и теперь президент клуба надеется, что футболиста удастся продать в Мексику, где игроком заинтересован "Пумас".

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Герреро летом 2024 перешел из "Зари" в "Динамо" за 2.5 миллиона евро. В текущем сезоне Эдуардо Герреро провел 18 матчей за киевлян и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Опубликовал: Михаил Черныш
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