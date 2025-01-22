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"Не Попов и не Бражко". Известно, по какому игроку у Суркиса есть предложение
Киевляне хотят продать Эдуардо Герреро
Фото: ФК Динамо
"Динамо" рассчитывает продать панамского нападающего Эдуардо Герреро.
Недавно президент "бело-синих" Игорь Суркис заявил, что у клуба есть предложение по трансферу игрока, и по информации источника, речь идет как раз таки о Герреро.
Отмечается, что форвард не оправдал ожидания тренерского штаба киевлян, и теперь президент клуба надеется, что футболиста удастся продать в Мексику, где игроком заинтересован "Пумас".
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Герреро летом 2024 перешел из "Зари" в "Динамо" за 2.5 миллиона евро. В текущем сезоне Эдуардо Герреро провел 18 матчей за киевлян и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
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