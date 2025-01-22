"Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о про даже форварда "горняков" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

"Это жизнь клуба, жизнь футболиста. Покупка и продажа, и мы не исключаем еще как приобретения, так и продажи до конца трансферного окна", – сказал Срна.

Напомним, что по данным СМИ, за этот трансфер, о котором скоро будет объявлено официально, "горняки" получат 6 млн евро.