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"Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы

Премьер-лига
Обновлено
"Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы

shakhtar.com

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о про даже форварда "горняков" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

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"Это жизнь клуба, жизнь футболиста. Покупка и продажа, и мы не исключаем еще как приобретения, так и продажи до конца трансферного окна", – сказал Срна.

Напомним, что по данным СМИ, за этот трансфер, о котором скоро будет объявлено официально, "горняки" получат 6 млн евро.

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Дарио Срна Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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