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"Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о про даже форварда "горняков" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".
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"Это жизнь клуба, жизнь футболиста. Покупка и продажа, и мы не исключаем еще как приобретения, так и продажи до конца трансферного окна", – сказал Срна.
Напомним, что по данным СМИ, за этот трансфер, о котором скоро будет объявлено официально, "горняки" получат 6 млн евро.
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Источник:FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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