Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Черноморца рассказал о неожиданной проблеме на турецком сборе
Когда погода вносит коррективы
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Можно представить разочарование одесского "Черноморца", который в начале третьих суток своего пребывания на сборе в Турции стал заложником погодных условий. По этой причине запланированный на сегодня первый на турецкой земле контрольный матч с "Дукаджини" из городка Клине в Косово не состоялся.
О том, что этому предшествовало, в комментарии корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер одесситов Александр Бабич.
- Всю прошлую ночь и вплоть до 17 часов дня на турецком Средиземноморье лил дождь - и поля не выдержали, - сказал он. – Так что на всем побережье все запланированные контрольные матчи были отменены. Однако мы хорошо поработали в этот вечер на песке, проведя часовое занятие.
– Какова судьба спарринга из "Дукаджини"? Он отменен или перенесен?
- Планируем сыграть его завтра, 23 января в 11 часов. Однако если снова будет дождь, то придется перенести его на послеобеденное время.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров