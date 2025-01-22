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Главный тренер Черноморца рассказал о неожиданной проблеме на турецком сборе

Премьер-лига

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Главный тренер Черноморца рассказал о неожиданной проблеме на турецком сборе

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно представить разочарование одесского "Черноморца", который в начале третьих суток своего пребывания на сборе в Турции стал заложником погодных условий. По этой причине запланированный на сегодня первый на турецкой земле контрольный матч с "Дукаджини" из городка Клине в Косово не состоялся.

О том, что этому предшествовало, в комментарии корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер одесситов Александр Бабич.

- Всю прошлую ночь и вплоть до 17 часов дня на турецком Средиземноморье лил дождь - и поля не выдержали, - сказал он. – Так что на всем побережье все запланированные контрольные матчи были отменены. Однако мы хорошо поработали в этот вечер на песке, проведя часовое занятие.

– Какова судьба спарринга из "Дукаджини"? Он отменен или перенесен?

- Планируем сыграть его завтра, 23 января в 11 часов. Однако если снова будет дождь, то придется перенести его на послеобеденное время.

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