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Марино Пушич поблагодарил Сикана: Мне немного грустно

Премьер-лига

Главный тренер выразил эмоции

Марино Пушич поблагодарил Сикана: Мне немного грустно

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поблагодарил Даниила Сикана, ушедшего из клуба.

По словам тренера, Сикан всегда был готов помочь клубу и его будет не хватать.

"Для меня как для тренера это всегда особый момент. Во-первых, должен признать, что мне несколько грустно, потому что Сикан не только ценный игрок для нас, он всегда усердно работал, всегда был готов помогать команде, был нашим первым нападающим, который забивал много голов, всегда был готов играть, прилагал много усилий в каждой игре, делал все возможное.

Учитывая это, мне тебя очень будет не хватать - и как человека, как профессионала, настоящего командного игрока, и как парня, который сделал все, что мог, для команды. Поэтому мне, конечно, очень-очень грустно, что ты уходишь, в то же время я тобой горжусь, ведь каждый человек имеет амбиции, и это хорошо", - сказал Пушич.

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Марино Пушич пожелал успеха и счастья в новом клубе. Тренер выразил надежду, что Сикан в дальнейшем будет прекрасно выступать и попросил оставаться на связи.

"У тебя, безусловно, также много амбиций, и теперь пришло твое время, чтобы реализовывать их. Очень за тебя рад, что ты сделаешь следующий шаг, переходя в другой клуб. Полностью убежден, что там ты также прекрасно будешь выступать. Поэтому спасибо тебе за все от всего сердца.

Думаю, что говорю от имени всех наших работников и игроков, твоих партнеров по команде. Ты прекрасно поработал для клуба "Шахтер", и мы никогда не знаем, что будет в будущем, но я желаю тебе много удачи, успехов и счастья в твоем новом приключении. Оставайся на связи. Спасибо!", - сказал тренер.

Даниил Сикан продолжит карьеру в турецком "Трабзонспоре".

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Даниил Сикан Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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