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Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Лапи. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Киевское "Динамо" проведет свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Очередным соперником "бело-синих" будет представитель чемпионата Косово - "Ллапи".
Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.
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Напомним, 30 января "Динамо" сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европы против латвийского РФС. Поединок пройдет в немецком Гамбурге.
Товарищеский матч
23.01.2025
"Динамо" Киев 16:00 "Лапи"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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