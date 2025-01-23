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Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Лапи. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Очередным соперником "бело-синих" будет представитель чемпионата Косово - "Ллапи".

Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.

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Напомним, 30 января "Динамо" сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европы против латвийского РФС. Поединок пройдет в немецком Гамбурге.

Товарищеский матч
23.01.2025
"Динамо" Киев 16:00 "Лапи"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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