Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Киевское "Динамо" проведет свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Очередным соперником "бело-синих" будет представитель чемпионата Косово - "Ллапи".

Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.

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Напомним, 30 января "Динамо" сыграет заключительный матч основного раунда Лиги Европы против латвийского РФС. Поединок пройдет в немецком Гамбурге.

Товарищеский матч

23.01.2025

"Динамо" Киев 16:00 "Лапи"

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"