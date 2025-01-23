Ременяк рассказал, почему решил присоединиться к Руху

Новичок "Руха" Артур Ременяк рассказал, как решил присоединиться к львовскому коллективу и как прошел период адаптации.

"Я получил предложение от "Руха" и решил присоединиться к этому амбициозному клубу. У меня были телефонные разговоры с Виталием Пономаревым и он рассказал о целях команды. Для меня это повышение и я могу сделать шаг вперед в своей карьере, развиваясь вместе с таким перспективным клубом.

Основная моя задача - помочь "Руху" решать свои задачи в чемпионате и в Кубке Украины. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы команда боролась за лучшие результаты. Могу сыграть крайнего вингера, правого латераля, даже играть в паре в нападении - для меня нет большой разницы на какой позиции играть, а главное - приносить команде пользу.

Большинство ребят из "Руха" я знал и раньше, поэтому адаптация проходит очень легко. Мне комфортно в этой команде, ведь я - львовянин и подавляющее большинство игроков это местные футболисты. С другими новичками - Артуром Рябовым и Олегом Гориным - я играл и в предыдущих клубах, и на детском и юношеском уровнях. В целом коллектив тепло меня принял, а клуб создал все необходимые условия для качественной работы.

На первом этапе сборов было много беговой работы, тренировали силовую выносливость. Это привычный процесс в начале подготовки. В Словении же команда будет играть спарринги и там основной акцент будет на тактике, работе с мячом и теории. Нам будут противостоять хорошие соперники высокого уровня и мы сможем проверить себя на их фоне. Важно выполнить поставленные задачи тренерского штаба и демонстрировать качественный футбол. Постепенно мы наберем необходимые кондиции и будем готовы к официальным матчам.

Цели на вторую часть сезона у "Руха" максимальные. В команде играют молодые и амбициозные ребята и тренеры поддерживают эту энергетику. Мы хотим выиграть как можно больше матчей, а что касается личных целей, то хочу выиграть конкуренцию за место в составе и забивать голы, ведь я люблю отмечаться в воротах соперников", - цитирует Ременяка клубная пресс-служба.