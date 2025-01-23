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"Часть нашего сердца". Шахтер выложил трогательное видео прощания Сикана с командой
Нападающий уезжает покорять зарубежный чемпионат
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" на своем официальном ютуб-канале выложил трогательное видео прощания Даниила Сикана с командой накануне его перехода в турецкий "Трабзонспор".
На видео присутствуют искренние эмоции и даже слезы некоторых футболистов "Шахтера" и персонала "горняков".
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Напомним, что "Трабзонспор" приобрел 23-летнего украинского нападающего за 6 миллионов евро. Ранее также появилась информация о его зарплате в турецкой команде.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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