"Часть нашего сердца". Шахтер выложил трогательное видео прощания Сикана с командой

Донецкий "Шахтер" на своем официальном ютуб-канале выложил трогательное видео прощания Даниила Сикана с командой накануне его перехода в турецкий "Трабзонспор".

На видео присутствуют искренние эмоции и даже слезы некоторых футболистов "Шахтера" и персонала "горняков".

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Напомним, что "Трабзонспор" приобрел 23-летнего украинского нападающего за 6 миллионов евро. Ранее также появилась информация о его зарплате в турецкой команде.