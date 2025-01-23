  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Часть нашего сердца". Шахтер выложил трогательное видео прощания Сикана с командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Часть нашего сердца". Шахтер выложил трогательное видео прощания Сикана с командой

Премьер-лига

Нападающий уезжает покорять зарубежный чемпионат

"Часть нашего сердца". Шахтер выложил трогательное видео прощания Сикана с командой

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" на своем официальном ютуб-канале выложил трогательное видео прощания Даниила Сикана с командой накануне его перехода в турецкий "Трабзонспор".

На видео присутствуют искренние эмоции и даже слезы некоторых футболистов "Шахтера" и персонала "горняков".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Трабзонспор" приобрел 23-летнего украинского нападающего за 6 миллионов евро. Ранее также появилась информация о его зарплате в турецкой команде.

По теме
yellow-arrow
Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
yellow-arrow
ВИДЕО. Ребров посетил расположение Вереса в Турции
yellow-arrow
Ременяк рассказал, почему решил присоединиться к Руху
Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости