Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча

Сегодня киевское "Динамо" сыграло свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Соперником киевлян стал представитель чемпионата Косово – "Ллапи".

Напомним, что "Динамо" во вторник сыграло матч Лиги Европы против "Галатасарая". Украинцы впервые в этом сезоне не проиграли на евроарене – 3:3. "Ллапи" на данный момент занимает предпоследнее место в чемпионате Косово. Для этой команды это был дебютный спарринг на сборах.

Киевляне прогнозированно с первых минут взяли мяч под собственный контроль, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Футболисты "Ллапи" не могли даже перейти центр поля. В середине первого тайма дождались опасного момента, но после прострела Дубинчака выше ворот пробил Брагару. Во владении мячом у "Динамо" преимущество было впечатляющим, но в футболе нужно забивать.

На 38-й минуте украинцы заработали одиннадцатиметровый. Намани в штрафной завалил на газон Ярмоленко и это нарушение правил. Пенальти хладнокровно реализовал Пихаленок – 1:0. Косовары в первом тайме ничего не создали.

В начале второго тайма киевляне увеличили свое преимущество. После передачи Саленко точным ударом под перекладину отличился Волошин – 2:0. Подопечные Шовковского продолжили доминировать. Было заметно, что это команды разного класса.

Достаточно неожиданно в середине второго тайма украинцы пропустили. Одиннадцатиметровый реализовал Тахири – 2:1. Казалось, киевляне победят, но они сами себе привезли проблемы. Моргун сбил Янузи и арбитр назначил еще один пенальти. Одиннадцатиметровый снова реализовал Тахири – 2:2.

Контрольный матч

"Динамо" - "Ллапи" 2:2

"Голы: Пихаленок (39, пен), Волошин (51) - Тахири (69, пен, 88, пен)

"Динамо": Бущан (Моргун, 46) - Дячук (Мепарашвили, 77), Окон, Дубинчак, Караваев, Пихаленок (Шапаренко, 46), Рубчинский, Саленко, Брагару, Ярмоленко (Волошин, 46, Осипенко, 77), Герреро (Пономаренко, 46)

"Ллапи" (стартовый состав): Чорич - Блачкори, Яшари, Рама, Вокрри, Намани, Печи, Бафтиу, Гашиян, Велиу, Тахири