Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии

Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный не перейдет в английский "Плимут Аргайл", сообщает журналист Сергей Тищенко.

Согласно данным источника, представитель Чемпионшипа предложил "горожанам" 500 тысяч евро за футболиста и контракт на два с половиной года. Также "Плимут Аргайл" готов был платить игроку зарплату 25 тысяч долларов. Отмечается, что в "Александрии" оклад Калюжного составляет в районе 6 тысяч.

Сам Калюжный отказался от перехода, потому что хочет иметь лучшие личные условия и большую зарплату.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Контракт хавбека с нынешним клубом действует до лета 2025 года,