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Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
В услугах футболиста заинтересован "Плимут Аргайл"
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный не перейдет в английский "Плимут Аргайл", сообщает журналист Сергей Тищенко.
Согласно данным источника, представитель Чемпионшипа предложил "горожанам" 500 тысяч евро за футболиста и контракт на два с половиной года. Также "Плимут Аргайл" готов был платить игроку зарплату 25 тысяч долларов. Отмечается, что в "Александрии" оклад Калюжного составляет в районе 6 тысяч.
Сам Калюжный отказался от перехода, потому что хочет иметь лучшие личные условия и большую зарплату.
В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Контракт хавбека с нынешним клубом действует до лета 2025 года,
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