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Сикан: Шахтер - это семья, по которой я буду очень долго скучать
Украинский форвард трогательно попрощался с донецким клубом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий Даниил Сикан дал прощальное интервью в качестве игрока донецкого "Шахтера" перед трансфером в турецкий "Трабзонспор".
- Даниил, только что состоялась твоя последняя встреча в качестве игрока "Шахтера" с командой. Что чувствуешь сейчас?
- Растерянность и боль... Уходить из такого дружного коллектива. Эта команда - большая часть моей жизни, с которой я провел, пожалуй, лучшие свои футбольные годы. Я встретил здесь и друзей, и товарищей по команде, которые здесь были и так же уходили, как настала и моя очередь. И это очень трудно, но это футбол, это часть жизни, через которую мы проходим. Если не делать эти шаги вперед, то очень трудно - ты остаешься на месте, а нужно расти и прогрессировать, с чем-то расставаться, что-то отпустить, так сказать. Хотя это будет очень трудно сделать.
- Чего тебе больше всего будет не хватать?
- Людей. Людей, которые всегда меня поддерживали, с которыми я всегда общался и с которыми мне было комфортно проводить время.
- Если сказать только одним словом, то что для тебя значит "Шахтер"?
- Семья. Семья, по которой я буду очень долго скучать. Это любовь, можно сказать, с первого взгляда. Это те люди, которые всегда рядом со мной и на которых я могу положиться.
- Неотъемлемой частью "Шахтера" также являются болельщики. Думаю, многие из них также будут скучать по тебе. Так что, возможно, тебе есть что им сказать?
- Да, конечно, болельщики - одни из самых важных в футболе. И я хочу их очень поблагодарить за всю ту поддержку, которую они мне оказывали, за все то, что они мне говорили, за все, что подсказывали и критиковали, - это все делало меня только сильнее. Им очень большое спасибо!
- Веришь ли ты в то, что когда-то еще сможешь надеть футболку "Шахтера" и сыграть за "горняков"?
- Я с радостью это сделал бы, буду верить в это и надеяться, - подчеркнул Сикан.
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