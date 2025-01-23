"Всегда легче покупать футболистов, чем продавать". Срна - о трансфере Сикана в Трабзонспор

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал переход нападающего Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор".

"Всегда легче покупать футболистов, чем продавать. Потому что когда ты расстаешься с топ-футболистом, топлюдиной, еще и украинцем, это вдвойне больнее.

Как вы знаете, президент клуба посоветовался с Мистером, со мной, со всеми остальными, и Даниил Сикан переходит в футбольный клуб "Трабзонспор". Это человек, который вписал свое имя в историю "Шахтера", забил очень много важных голов, помог нам выиграть каждый трофей. Он всегда был за своих друзей, за свою страну, за свой клуб, но сегодня настал этот день... Это наш путь - никто не играет за один клуб всю жизнь.

Поэтому, Даниил, с моей стороны, со стороны клуба и президента большая тебе благодарность за то, что ты сделал для нашего клуба, для сборной Украины. Расставаться больно, тяжело, но это жизнь футболиста и судьба каждого из нас. Любим тебя, обнимаем, целуем, и я уверен, что ты еще сыграешь за "Шахтер" и еще забьешь очень много важных голов", - приводит слова Срны официальный сайт "горняков".