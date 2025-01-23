  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герта заинтересована в подписании хавбека сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герта заинтересована в подписании хавбека сборной Украины

Премьер-лига

Представитель второй Бундеслиги уже готовит официальное предложение клубу украинца

Герта заинтересована в подписании хавбека сборной Украины

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

На хавбека "Александрии" и сборной Украины Ивана Калюжного появился еще один серьёзный претендент из Западной Европы, утверждает Динамомания.

По данным источника, речь идет об именитой берлинской "Герте". Представители столичного клуба достаточно давно следят за Иваном. Сам футболист по результатам общения с менеджерами "бело-голубых" также заинтересован в этом варианте.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Немецкий клуб серьёзно нацелен на приобретение украинца и в настоящий момент готовит официальное предложения "Александрии".

Ранее сообщалось, что Калюжный отказался от перехода в английский "Плимут Аргайл", потому что хочет иметь лучшие личные условия и большую зарплату.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Черноморец одержал первую победу в новом году
yellow-arrow
Подготовка продолжается. Текстовый онлайн товарищеского матча Динамо - Ллапи
Герта (Берлин) ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости