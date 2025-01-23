Герта заинтересована в подписании хавбека сборной Украины

На хавбека "Александрии" и сборной Украины Ивана Калюжного появился еще один серьёзный претендент из Западной Европы, утверждает Динамомания.

По данным источника, речь идет об именитой берлинской "Герте". Представители столичного клуба достаточно давно следят за Иваном. Сам футболист по результатам общения с менеджерами "бело-голубых" также заинтересован в этом варианте.

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Немецкий клуб серьёзно нацелен на приобретение украинца и в настоящий момент готовит официальное предложения "Александрии".

Ранее сообщалось, что Калюжный отказался от перехода в английский "Плимут Аргайл", потому что хочет иметь лучшие личные условия и большую зарплату.