Черноморец одержал первую победу в новом году

Сегодня одесский "Черноморец" провел первый контрольный матч на турецком сборе. В игре, которая была перенесена со вчерашнего дня из-за непогоды, соперником "моряков" стал представитель Косово - "Дукаджини". Этот спарринг команда Александра Бабича завершила победой с минимальным счетом 2:1.

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Первыми отличились одесситы. На 43-й минуте одна из атак "Черноморца" завершилась передачей Кайо Гомеса на Дениса Янакова, который метров с двенадцати низом направил мяч в цель. Через полчаса игрового времени, все во втором тайме, "Дукаджини" сумел сравнять счет. Игрок косоваров на правом фланге атаки сумел пройти одного за другим сначала Виталия Ермакова, а затем и Луку Лацабидзе, после чего приблизился к воротам и сделал передачу на партнера, который и замкнул ее у дальней штанги. На 88-й минуте "морякам" удалось вновь выйти вперед. Автором гола стал тот же Ермаков, который реабилитировался за промах в ситуации, предшествовавшей пропущенному мячу. После передачи Тимерлана Григорчука он неотразимо пробил из-за пределов штрафной площади, подведя итог матча.

"Черноморец" играл в таком составе:

1-й тайм - Рудько, Кисель, Кратов, Арсич, Гомес, Шпорн, Сигеев, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко;

2-й тайм - Вечный, Лацабидзе, Скиба, Крайник, Ярмола (Кратов, 81), Ермаков, Фатьянов, Каптенко, Кисель (Гомес, 67), Пшеничнюк, Попов (Григорчук, 67).