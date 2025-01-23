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Бущан, Окон и Ярмоленко - в старте Динамо на спарринг против косовского клуба
Шестой контрольный матч киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Очередным соперником "бело-синих" будет представитель чемпионата Косово - "Лапи". Уже стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского.
"Динамо": Бущан, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,
Запасные: Моргун, Игнатенко, Волошин, Шапаренко, Мепарашвили, Герыч, Осипенко, Пономаренко.
Старт встречи - в 15:00 по Киеву. UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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