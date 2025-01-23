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Бущан, Окон и Ярмоленко - в старте Динамо на спарринг против косовского клуба

Премьер-лига

Шестой контрольный матч киевлян

Бущан, Окон и Ярмоленко - в старте Динамо на спарринг против косовского клуба

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет свой шестой контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Очередным соперником "бело-синих" будет представитель чемпионата Косово - "Лапи". Уже стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского.

"Динамо": Бущан, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок,

Запасные: Моргун, Игнатенко, Волошин, Шапаренко, Мепарашвили, Герыч, Осипенко, Пономаренко.

Старт встречи - в 15:00 по Киеву. UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
23.01.2025 в 15:15
С сепаратистами играют
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
23.01.2025 в 15:15
С сепаратистами играют
Ответить
0
0

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