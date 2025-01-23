Уругвайский новичок перед переходом в Полесье советовался с экс-игроком Динамо

26-летний уругвайский форвард Факундо Батиста поделился мыслями о своем переходе в "Полесье".

- Скажи, как себя чувствует человек, у которого начинается совершенно новая страница в биографии?

- Для меня это вызов - изменить свою жизнь. Другая страна, другой континент. Самое главное как можно быстрее адаптироваться к новой культуре и футболу. Потому что он в Украине иной, чем в Уругвае.

- Иногда человеку тяжело решиться на менее кардинальные шаги, а у тебя такой - из другой части мира - в другую часть мира. Были ли у тебя какие-то сомнения?

- Нет-нет-нет. Когда я узнал о клубе, его амбициях, то все, что я хотел - это как можно быстрее попасть сюда. Мне понравилась стратегия развития, и поэтому я сделал для себя этот важный шаг. Медосмотр был невероятно долгим, часов наверное семь-восемь. Но на самом деле так должно быть, надо все тщательно проверить.

- Ты говорил в интервью, что ты советовался с Карлосом де Пеной (экс-игрок киевского "Динамо" - прим.). Откуда вы вообще знакомы?

- Я его лично не знал. Мой агент был знаком с ним. Мы поговорили, он рассказал о стране, сказал, что футбол там сложный, а люди очень добрые и щедрые, - подчеркнул новичок житомирского клуба.