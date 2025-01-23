Ворскла объявила о возвращении опытного нападающего

Украинский нападающий Владислав Кулач стал игроком "Ворсклы", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются. По данным Transfermarkt, соглашение форварда с "зелено-белыми" рассчитано до 30 июня 2025 года.

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Отметим, что Кулач уже выступал в составе "Ворсклы". Всего на его счету 33 гола и три ассиста в 64 матчах за полтавчан. В частности, в сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, оформив 15 голов в 21 поединке.

Предыдущим местом работы 31-летнего футболиста был армянский "Пюник", который он покинул в августе 2024 года. С того момента он находился без клуба. Соответственно, он присоединился к команде Юрия Максимова в статусе свободного агента.

Владислав также успел поиграть за такие клубы, как "Ильичевец", запорожский "Металлург", "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", венгерский "Гонвед", луганская "Заря", киевское "Динамо" и азербайджанская "Зира".