  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье отклонило предложение мексиканского клуба по своему вингеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье отклонило предложение мексиканского клуба по своему вингеру

Премьер-лига

Мексиканцы хотели арендовать 18-летнего футболиста

Полесье отклонило предложение мексиканского клуба по своему вингеру

Фото: Instagram

Новина українською

Этой зимой "Полесье" получило несколько предложений по своим футболистам, и уже успело отклонить одно из них. Как сообщает ТаТоТаке, "волки" не приняли предложение по вингеру Джерри Йоку.

По информации источника, мексиканский "Хуарес" предлагал украинскому клубу арендовать футболиста с правом выкупа. Несмотря на то, что в случае полноценного трансфера потенциальная сделка оценивалась примерно в 0,5 млн евро, руководство "Полесье" ответило отказом.

Читайте такжеКлуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья

В Житомире видят серьезную перспективу в 18-летнем конголезце и планируют развивать его в своем клубе.

В текущем сезоне Джерри Йоку провел 8 матчей за "Полесье-2" во Второй лиге и забил три гола. Также в его активе 3 поединка за первую команду в УПЛ.

К слову, в составе мексиканского "Хуареса" играет арендованный у "Руха" Эдсон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Ворскла объявила о возвращении опытного нападающего
yellow-arrow
Уругвайский новичок перед переходом в Полесье советовался с экс-игроком Динамо
yellow-arrow
Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости