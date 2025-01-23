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Полесье отклонило предложение мексиканского клуба по своему вингеру
Мексиканцы хотели арендовать 18-летнего футболиста
Фото: Instagram
Этой зимой "Полесье" получило несколько предложений по своим футболистам, и уже успело отклонить одно из них. Как сообщает ТаТоТаке, "волки" не приняли предложение по вингеру Джерри Йоку.
По информации источника, мексиканский "Хуарес" предлагал украинскому клубу арендовать футболиста с правом выкупа. Несмотря на то, что в случае полноценного трансфера потенциальная сделка оценивалась примерно в 0,5 млн евро, руководство "Полесье" ответило отказом.
В Житомире видят серьезную перспективу в 18-летнем конголезце и планируют развивать его в своем клубе.
В текущем сезоне Джерри Йоку провел 8 матчей за "Полесье-2" во Второй лиге и забил три гола. Также в его активе 3 поединка за первую команду в УПЛ.
К слову, в составе мексиканского "Хуареса" играет арендованный у "Руха" Эдсон.
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