Полесье отклонило предложение мексиканского клуба по своему вингеру

Этой зимой "Полесье" получило несколько предложений по своим футболистам, и уже успело отклонить одно из них. Как сообщает ТаТоТаке, "волки" не приняли предложение по вингеру Джерри Йоку.

По информации источника, мексиканский "Хуарес" предлагал украинскому клубу арендовать футболиста с правом выкупа. Несмотря на то, что в случае полноценного трансфера потенциальная сделка оценивалась примерно в 0,5 млн евро, руководство "Полесье" ответило отказом.

Читайте также Клуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья

В Житомире видят серьезную перспективу в 18-летнем конголезце и планируют развивать его в своем клубе.

В текущем сезоне Джерри Йоку провел 8 матчей за "Полесье-2" во Второй лиге и забил три гола. Также в его активе 3 поединка за первую команду в УПЛ.

К слову, в составе мексиканского "Хуареса" играет арендованный у "Руха" Эдсон.