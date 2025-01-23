Крупский: Мой кумир - Криштиану Роналду. Он показал, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы

Защитник " Ворсклы " (пока что) Илья Крупский ответил на своеобразный блиц-опрос на различные темы.

Любимый город: Винница.

Кухня или блюдо: Красная рыба с овощами.

Книга и автор, которые вдохновляют: Коби Брайант, The Mamba Mentality.

Топ-3 любимых песен, заряжаемых энергией перед матчем: Monatik – "Мрия", "Не вредно" – Bad Bunny DtMF, "Братья" – Василий Жадан.

Кино: Все части фильма "Creed".

Актер: Сильвестр Сталлоне.

Автомобиль, олицетворяющий личность: Audi RS Q8.

Если бы пригласили сняться в рекламе, какой это был бы бренд: Puma.

Фобия: Высота.

Три вещи на безлюдном острове: Футбольный мяч, тренажерный зал и телефон (Смеется).

Самый большой штраф в карьере: Еще не попадался (подчеркивает с улыбкой).

Самая первая зарплата: 250$.

Стадион, на котором мечтаешь забить гол: Сан-Сиро.

Кумир: Криштиану Роналду Он показал всем, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы.

Если бы была возможность изменить историю одного матча, какой бы это был матч: Украина против Ирака на Олимпийских играх.

Если бы ни футбол, то: Никогда об этом не задумывался. Всегда мечтал и хотел стать только футболистом (Улыбается).

Топ-3 увлечения вне футбола: Рыбалка, теннис. А еще обожаю в свободное время играть в теннисбол.

Любимая цитата или девиз по жизни: Девиз такой: "Жизнь одна, поэтому нужно выжимать из нее максимум". Цитата: "Все завидуют тому, что у тебя есть, но никто не завидует тому, как ты это получил".