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Крупский: Мой кумир - Криштиану Роналду. Он показал, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы

Премьер-лига
Обновлено

Блиц-опрос для защитника Ворсклы

Крупский: Мой кумир - Криштиану Роналду. Он показал, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы

Х: Fabrizio Romano

Новина українською

Защитник "Ворсклы" (пока что) Илья Крупский ответил на своеобразный блиц-опрос на различные темы.

Любимый город: Винница.

Кухня или блюдо: Красная рыба с овощами.

Книга и автор, которые вдохновляют: Коби Брайант, The Mamba Mentality.

Топ-3 любимых песен, заряжаемых энергией перед матчем: Monatik – "Мрия", "Не вредно" – Bad Bunny DtMF, "Братья" – Василий Жадан.

Кино: Все части фильма "Creed".

Актер: Сильвестр Сталлоне.

Автомобиль, олицетворяющий личность: Audi RS Q8.

Если бы пригласили сняться в рекламе, какой это был бы бренд: Puma.

Фобия: Высота.

Три вещи на безлюдном острове: Футбольный мяч, тренажерный зал и телефон (Смеется).

Самый большой штраф в карьере: Еще не попадался (подчеркивает с улыбкой).

Самая первая зарплата: 250$.

Стадион, на котором мечтаешь забить гол: Сан-Сиро.

Кумир: Криштиану Роналду Он показал всем, что тяжелым трудом и дисциплиной можно свернуть горы.

Если бы была возможность изменить историю одного матча, какой бы это был матч: Украина против Ирака на Олимпийских играх.

Если бы ни футбол, то: Никогда об этом не задумывался. Всегда мечтал и хотел стать только футболистом (Улыбается).

Топ-3 увлечения вне футбола: Рыбалка, теннис. А еще обожаю в свободное время играть в теннисбол.

Любимая цитата или девиз по жизни: Девиз такой: "Жизнь одна, поэтому нужно выжимать из нее максимум". Цитата: "Все завидуют тому, что у тебя есть, но никто не завидует тому, как ты это получил".

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Ворскла (Полтава) Илья Крупский
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Источник:
ye sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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shura73 (угледар)
23.01.2025 в 19:01
криштиану роналду может и кумир,но с металлистом 1925 горы не свернёшь
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Комментарии 4
shura73 (угледар)
23.01.2025 в 19:01
криштиану роналду может и кумир,но с металлистом 1925 горы не свернёшь
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ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 19:46
Пацана знаю давно. Декілька разів судив матчі із його участю. Як то кажуть, не звьоздний. Молодець. А з Металом гори може і не зверне, але практика буде більше, тим більше на весну залишається в Ворсклі в арендуі, а не в 1 лізі. Шахтар почекає))). Вибрав постійну ігрову практику, а не запас та ігри іноді
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oda1979 (Запорожье)
23.01.2025 в 20:04
Коллега, абсолютно поддерживаю
 
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Bаrcelinius
23.01.2025 в 20:05
Мирослав Іванович, то це Ви???
 
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