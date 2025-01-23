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Кривбасс интересуется перспективным африканским вингером
Аласана Йираджанг выдает хороший сезон в чемпионате Словакии
фото из свободных источников
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Об э том сообщает Telegram-канал Бей-беги.
Йираджанг проводит отличный сезон в словацкой Суперлиге - в 24 матчах он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
Трансферная стоимость гамбийского футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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