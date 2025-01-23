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Кривбасс интересуется перспективным африканским вингером

Премьер-лига
Обновлено

Аласана Йираджанг выдает хороший сезон в чемпионате Словакии

Кривбасс интересуется перспективным африканским вингером

фото из свободных источников

Новина українською

"Кривбасс" интересуется 20-летним гамбийским вингером по имени Аласана Йираджанг, который играет за словацкий "Подбрезова".

Об э том сообщает Telegram-канал Бей-беги.

Йираджанг проводит отличный сезон в словацкой Суперлиге - в 24 матчах он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

Трансферная стоимость гамбийского футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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