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Конспирация? Потенциальный новичок сыграл за Динамо в футболке Слюбика. ФОТО
Хотя скорее всего, просто не успели сделать нанесение
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"Динамо" провело свой очередной поединок на сборах в Турции. 23 января киевляне сыграли с клубом "Ллапи" из Косово. Матч
За киевлян сыграл и грузинский защитник Гиорги Мепаришвили, который находится на просмотре в команде "Динамо" U-19.
Грузин вышел на замену на 75-й минуте, причем играл он в футболке Богдана Слюбика, который ранее покинул лагерь киевлян и вернулся в "Рух".
В текущем сезоне 18-летний Гиорги Мепаришвили провел за "Динамо" Тбилиси U-19 15 матчей и забил 1 гол.
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