Конспирация? Потенциальный новичок сыграл за Динамо в футболке Слюбика. ФОТО

"Динамо" провело свой очередной поединок на сборах в Турции. 23 января киевляне сыграли с клубом "Ллапи" из Косово. Матч закончился вничью 2:2.

За киевлян сыграл и грузинский защитник Гиорги Мепаришвили, который находится на просмотре в команде "Динамо" U-19.

Грузин вышел на замену на 75-й минуте, причем играл он в футболке Богдана Слюбика, который ранее покинул лагерь киевлян и вернулся в "Рух".

В текущем сезоне 18-летний Гиорги Мепаришвили провел за "Динамо" Тбилиси U-19 15 матчей и забил 1 гол.