Карпаты объявили о подписании аргентинского опорника

" Карпаты " официально объявили о подписании аргентинского опорного полузащитника "Расинга" Патрисиу Танды.

Речь идет об аренде до конца 2025 года, также у "Карпат" будет право выкупа игрока.

22-летний футболист является воспитанником нескольких футбольных академий, среди которых "Бока Хуниорс". В 2018 году Танда перешел в "Расинг" из Авальянеды, был капитаном дублирующей команды. Позже дебютировал в сильнейшем аргентинском дивизионе. Впоследствии выступал за "Ферро Карриль Оэсте" и "Унион Санта Фе". В прошлом сезоне сыграл 21 матч в аргентинской Примере за "Унион Санта Фе".