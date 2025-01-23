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Карпаты объявили о подписании аргентинского опорника

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Аренда с правом выкупа

Карпаты объявили о подписании аргентинского опорника

fckarpaty.org.ua

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"Карпаты" официально объявили о подписании аргентинского опорного полузащитника "Расинга" Патрисиу Танды.

Речь идет об аренде до конца 2025 года, также у "Карпат" будет право выкупа игрока.

22-летний футболист является воспитанником нескольких футбольных академий, среди которых "Бока Хуниорс". В 2018 году Танда перешел в "Расинг" из Авальянеды, был капитаном дублирующей команды. Позже дебютировал в сильнейшем аргентинском дивизионе. Впоследствии выступал за "Ферро Карриль Оэсте" и "Унион Санта Фе". В прошлом сезоне сыграл 21 матч в аргентинской Примере за "Унион Санта Фе".

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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