Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили о подписании аргентинского опорника
Аренда с правом выкупа
fckarpaty.org.ua
"
Речь идет об аренде до конца 2025 года, также у "Карпат" будет право выкупа игрока.
22-летний футболист является воспитанником нескольких футбольных академий, среди которых "Бока Хуниорс". В 2018 году Танда перешел в "Расинг" из Авальянеды, был капитаном дублирующей команды. Позже дебютировал в сильнейшем аргентинском дивизионе. Впоследствии выступал за "Ферро Карриль Оэсте" и "Унион Санта Фе". В прошлом сезоне сыграл 21 матч в аргентинской Примере за "Унион Санта Фе".
Популярное сейчас
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Крупский определился, где будет играть во второй части сезона
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей