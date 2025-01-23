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Хотят скупить половину УПЛ? Трабзонспор заинтересовался очередным украинцем

Премьер-лига
Обновлено

Во всяком случае, об этом пишут турецкие СМИ

Хотят скупить половину УПЛ? Трабзонспор заинтересовался очередным украинцем

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" продолжает сканировать украинский трансферный рынок.

После подписания украинского форварда "Шахтера" Даниила Сикана, турецкий клуб обратил внимание на 24-летнего хавбека "Полесья" Александра Назаренко.

Как сообщает Trabzonspor Haber 61, турецкий клуб впечатлен результативностью вингера (7 голов и 6 ассистов в 20 матчах в сезоне) и готов побороться за игрока.

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Ранее СМИ также приписывали интерес турецкого клуба к Николаю Шапаренко, Денису Попову и Александру Зубкову.

Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.

Напомним, что контракт Назаренко с "Полесьем" рассчитан до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для "Трабзонспора".

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Трабзонспор (Трабзон) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 19:50
В яничарах українці користуються попитом
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 19:50
В яничарах українці користуються попитом
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0
0
download1 (huyersk)
23.01.2025 в 19:06
Турецький чемпіонат зараз класного рівня, гарний трамплін у Європу
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Don_Benito (Буча)
23.01.2025 в 19:24
Тільки, здається, ще жоден український гравець з цього трампліну в Європу не стрибнув, а приклади, коли навпаки - турки розчаровувались та засовували гравця в запас, були
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