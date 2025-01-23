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Хотят скупить половину УПЛ? Трабзонспор заинтересовался очередным украинцем
Во всяком случае, об этом пишут турецкие СМИ
Фото: ФК Полісся
Турецкий "Трабзонспор" продолжает сканировать украинский трансферный рынок.
После подписания
Как сообщает Trabzonspor Haber 61, турецкий клуб впечатлен результативностью вингера (7 голов и 6 ассистов в 20 матчах в сезоне) и готов побороться за игрока.
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Ранее СМИ также приписывали интерес турецкого клуба к Николаю Шапаренко, Денису Попову и Александру Зубкову.
Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.
Напомним, что контракт Назаренко с "Полесьем" рассчитан до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для "Трабзонспора".
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