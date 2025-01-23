Хотят скупить половину УПЛ? Трабзонспор заинтересовался очередным украинцем

Турецкий "Трабзонспор" продолжает сканировать украинский трансферный рынок.

После подписания украинского форварда "Шахтера" Даниила Сикана , турецкий клуб обратил внимание на 24-летнего хавбека "Полесья" Александра Назаренко.

Как сообщает Trabzonspor Haber 61, турецкий клуб впечатлен результативностью вингера (7 голов и 6 ассистов в 20 матчах в сезоне) и готов побороться за игрока.

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Ранее СМИ также приписывали интерес турецкого клуба к Николаю Шапаренко, Денису Попову и Александру Зубкову.

Также за команду играет украинский защитник Арсений Батагов.

Напомним, что контракт Назаренко с "Полесьем" рассчитан до лета 2028 года, поэтому сделка точно не обещает быть легкой для "Трабзонспора".