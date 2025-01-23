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Ворскла с вратарем на просмотре в спарринге проиграла косоварам
Полтавчане провели свой второй спарринг на турецких сборах
Фото: ФК Ворскла
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23 января полтавская команда сыграла с клубом "Малишево" из Косово.
Полтавчане уже на 14-й минуте открыли счет в матче, однако до перерыва успели пропустить дважды.
Во втором тайме команды обменялись голами. Итог матча – 2:3 в пользу косоваров.
Также интересно, сто всоставе "Ворсклы" сыграли в матче несколько игроков на просмотре, один из которых - вратарь.
"Ворскла" – "Малишево" (Косово) 2:3
Голы: Иеде (14), Островский (71) - ? (40 с пенальти), ? (44) ? (58)
На 39-й минуте косовары не реализовали 11-метровый (вратарь).
"Ворскла" (1 тайм): ИНП, ИНП, Павлюк, Хрипчук, ГНП, Малыш, Иеде, Авдили, Салабай, Кане, Кулач.
"Ворскла" (2 тайм): ИНП, Пердута, Павлюк, Гучек, ГНП (Челядин, 51), Нестеренко, Авдили, Скляр, Ндукве, Островский, Иеде (Мякушко, 59).
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