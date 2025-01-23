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Ботафого увеличил свое предложение по хавбеку Шахтера до 13 млн евро
Но не факт, что горняки захотят продавать игрока
shakhtar.com
Действующий чемпион Бразилии "Ботафого" продолжает работать над трансфером 21-летнего хавбека "
Как сообщает авторитетное бразильское издание Globo, изначально "Ботафого" предложил за игрока 10 млн евро, но получил отказ. Теперь же бразильский клуб увеличил сумму до 13 млн и ждет ответа от "горняков".
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Также отмечается, что с самим игроком "Ботафого" уже согласовал условия потенциального личного контракта. Футболист хотел бы вернуться в Бразилию, так как большинство его родственников остались в Бразилии. Также на футболисте оставляет свой отпечаток и война в Украине.
Добавим, что Марлон Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года с "Васко да Гама". За этот сезон он забил 3 гола в 19 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.
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