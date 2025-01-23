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Ботафого увеличил свое предложение по хавбеку Шахтера до 13 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Но не факт, что горняки захотят продавать игрока

Ботафого увеличил свое предложение по хавбеку Шахтера до 13 млн евро

shakhtar.com

Новина українською

Действующий чемпион Бразилии "Ботафого" продолжает работать над трансфером 21-летнего хавбека "Шахтера" Марлона Гомеса.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globo, изначально "Ботафого" предложил за игрока 10 млн евро, но получил отказ. Теперь же бразильский клуб увеличил сумму до 13 млн и ждет ответа от "горняков".

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Также отмечается, что с самим игроком "Ботафого" уже согласовал условия потенциального личного контракта. Футболист хотел бы вернуться в Бразилию, так как большинство его родственников остались в Бразилии. Также на футболисте оставляет свой отпечаток и война в Украине.

Добавим, что Марлон Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года с "Васко да Гама". За этот сезон он забил 3 гола в 19 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Шахтер (Донецк) Марлон Гомес
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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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