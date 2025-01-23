Рух сыграл свой первый спарринг на сборах в Словении - разошлись миром с австрийцами

" Рух " в рамках зимнего сбора в Словении 23 января сыграл свой первый спарринг. Соперником львовян был австрийский "Хартберг".

Первый тайм в целом был равный, но концовку лучше провела украинская команда, что прив ело к голу Горина на 37-й минуте, который первый успел на добивание после удара Рябова.

Второй тайм уже немного активнее провели австрийцы, которые, в итоге, и сравняли счет, реализовав пенальти. Итоговая ничья 1:1.

Свой следующий спарринг "Рух" сыграет в пятницу, 24 января, против словенского клуба "Браво".

"Рух" (Львов) – "Хартберг" (Австрия) 1:1

Гол: Горин, 37 – Гавел, 78 (пенальти)

"Рух": Ледвий, Роман (Китела, 63), Слюбик (Фицик, 69), Холод, Горин, Лях (Ременяк, 63), Рябов (Пискун, 69), Тлумак (Столярчук, 63), Пастух (Джурабаев, 69), Карабин (Клайвер, 63), Климчук (Рунич, 63)