Провел последний матч за Динамо? Бущан близок к переезду в Саудовскую Аравию

Голкипер " Динамо " и сборной Украины Георгий Бущан очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб", сообщает ТаТоТаке

Источник отмечает, что 30-летний футболист уже согласовал условия контракта с саудовским клубом. Сейчас ведутся переговоры между клубами.

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Таким образом, сегодняшний спарринг с "Ллапи" (2:2) , вероятно, стал последним для Георгия в футболке киевского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.