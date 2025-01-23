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Провел последний матч за Динамо? Бущан близок к переезду в Саудовскую Аравию

Премьер-лига
Обновлено

Клубы близки к соглашению

Провел последний матч за Динамо? Бущан близок к переезду в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб", сообщает ТаТоТаке

Источник отмечает, что 30-летний футболист уже согласовал условия контракта с саудовским клубом. Сейчас ведутся переговоры между клубами.

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Таким образом, сегодняшний спарринг с "Ллапи" (2:2), вероятно, стал последним для Георгия в футболке киевского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2025 в 20:40
молодец --заработает на старость
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
23.01.2025 в 20:40
молодец --заработает на старость
Ответить
0
0

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