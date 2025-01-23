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Провел последний матч за Динамо? Бущан близок к переезду в Саудовскую Аравию
Клубы близки к соглашению
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "
Источник отмечает, что 30-летний футболист уже согласовал условия контракта с саудовским клубом. Сейчас ведутся переговоры между клубами.
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Таким образом, сегодняшний
Напомним, что в текущем сезоне Георгий Бущан провел 27 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.
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