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В Нидерландах отправляют в отставку тренера Фейеноорда и сватают на его место Пушича

Премьер-лига
Обновлено

Он знает Фейе изнутри

В Нидерландах отправляют в отставку тренера Фейеноорда и сватают на его место Пушича

shakhtar.com

Новина українською

В Нидерландах активно обсуждают возможную отставку главного тренера "Фейеноорда" Брайана Приске.

Даже неожиданная победа в Лиге чемпионов над "Баварией" (3:0) не останавливает шквал критики, так как команда занимает только 4-е место в чемпионате Нидерландов.

Так, в одной из студий после матча с "Баварией" бывший нидерландский футболист, а ныне агент Роб Янсен заявил, что идеальным кандидатом на должность главного тренера "Фейеноорда" в случае ухода Брайана Приске является наставник "Шахтера" Марино Пушич.

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"Марино Пушич - лучший кандидат в замену Брайана Приске в "Фейеноорде". Безусловно. Конечно, он хорошо знаком с методами работы, которые Арне Слот использовал в "Фейеноорде", - цитирует Янсена De Telegraaf.

Напомним, Пушич работал ассистентом Арне Слота в "Фейеноорде", а с октября 2023 года возглавляет донецкий "Шахтер".

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Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Марино Пушич
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Источник:
De Telegraaf
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.01.2025 в 22:33
Ооо, це виданий фахівець
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0
1
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.01.2025 в 22:33
Ооо, це виданий фахівець
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
23.01.2025 в 23:18
как и твой шовковский.рот прикрой .....дырявый
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0
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