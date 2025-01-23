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В Нидерландах отправляют в отставку тренера Фейеноорда и сватают на его место Пушича
Он знает Фейе изнутри
shakhtar.com
В Нидерландах активно обсуждают возможную отставку главного тренера "Фейеноорда" Брайана Приске.
Даже неожиданная победа в Лиге чемпионов над "Баварией" (3:0) не останавливает шквал критики, так как команда занимает только 4-е место в чемпионате Нидерландов.
Так, в одной из студий после матча с "Баварией" бывший нидерландский футболист, а ныне агент Роб Янсен заявил, что идеальным кандидатом на должность главного тренера "Фейеноорда" в случае ухода Брайана Приске является наставник "
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"Марино Пушич - лучший кандидат в замену Брайана Приске в "Фейеноорде". Безусловно. Конечно, он хорошо знаком с методами работы, которые Арне Слот использовал в "Фейеноорде", - цитирует Янсена De Telegraaf.
Напомним, Пушич работал ассистентом Арне Слота в "Фейеноорде", а с октября 2023 года возглавляет донецкий "Шахтер".
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