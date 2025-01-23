Из системы Ювентуса. Александрия присмотрела опорника на замену Калюжному

" Александрия " интересуется австрийским опорным полузащитником "Вольфсбергера" Эрвином Омичем, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что украинский клуб уже ведет переговоры по игроку, которого рассматривают в качестве замены Ивану Калюжному, если тот уйдет этой зимой или не захочет продлевать контракт летом.

22-летним футболист является воспитанником туринского "Ювентуса" и вначале своей карьеры выступал за молодежные команды итальянского гранда.