  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Из системы Ювентуса. Александрия присмотрела опорника на замену Калюжному
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из системы Ювентуса. Александрия присмотрела опорника на замену Калюжному

Премьер-лига
Обновлено

Сейчас Эрвин Омич играет в Австрии

Из системы Ювентуса. Александрия присмотрела опорника на замену Калюжному

фото из свободных источников

Новина українською

"Александрия" интересуется австрийским опорным полузащитником "Вольфсбергера" Эрвином Омичем, сообщает ТаТоТаке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что украинский клуб уже ведет переговоры по игроку, которого рассматривают в качестве замены Ивану Калюжному, если тот уйдет этой зимой или не захочет продлевать контракт летом.

22-летним футболист является воспитанником туринского "Ювентуса" и вначале своей карьеры выступал за молодежные команды итальянского гранда.

По теме
yellow-arrow
Тренер Левого Берега: Перед выездом в Турцию должны набегать максимальный объем километража
yellow-arrow
В Нидерландах отправляют в отставку тренера Фейеноорда и сватают на его место Пушича
yellow-arrow
Ворскла с вратарем на просмотре в спарринге проиграла косоварам
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости