Тренер Левого Берега: Перед выездом в Турцию должны набегать максимальный объем километража

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак подвел итог спарринга с "Металлистом 1925" (3:0).

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"Сыграли интересный контрольный матч против сильного соперника. Тренерские штабы обеих команд ставили перед собой разные задачи на этот спарринг. Мы предоставили возможность сыграть всем футболистам. Хочу отметить серьезное отношение футболистов "Левого Берега" к матчу.

Для меня было важно проверить новичков в игре с таким соперником. Наша команда играла на фоне существенных физических нагрузок, и в этом случае на первый план выходит игровая дисциплина.

Во втором тайме свой шанс получил молодой нападающий Роман Гереш, отдавший результативную передачу. Роман своей игрой заслужил шанс играть в первой команде. Это талантливый футболист, но ему нужно много работать. У него все еще впереди.

Безусловно, на данном этапе подготовки далеко до оптимального физического состояния игроков. Мы всего восьмой день работаем, но все идет по плану. Главное, чтобы футболисты не получили травмы.

Перед выездом в Турцию должны набегать максимальный объем километража. В Турции будут совсем другие нагрузки, больше будем работать с мячом", - сказал Первак.