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За определенную сумму. Кривбасс готов отпустить легионера в другой клуб

Премьер-лига

Футболист хочет быть рядом с семьей

За определенную сумму. Кривбасс готов отпустить легионера в другой клуб

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" готов за определенную сумму отпустить полузащитника Джихада Бизиману в другой клуб. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Бизимана стал отцом, он хочет видеться с семьей. Очевидно, делать это в Кривом Роге не очень безопасно для маленького ребенка.

"Кривбасс", не продливший идущий летом контракт Бизиманы, готов отпустить Джихада за какую-то разумную сумму, условно 200-250 тысяч в валюте", – сказал Спиваковский.

Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) ТаТоТаке Джихад Бизимана
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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