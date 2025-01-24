Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За определенную сумму. Кривбасс готов отпустить легионера в другой клуб
Футболист хочет быть рядом с семьей
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" готов за определенную сумму отпустить полузащитника Джихада Бизиману в другой клуб. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Бизимана стал отцом, он хочет видеться с семьей. Очевидно, делать это в Кривом Роге не очень безопасно для маленького ребенка.
"Кривбасс", не продливший идущий летом контракт Бизиманы, готов отпустить Джихада за какую-то разумную сумму, условно 200-250 тысяч в валюте", – сказал Спиваковский.
Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Оптом. Металлист 1925 заинтересован сразу в двух игроках Александрии
- Повезло, что только желтая. Довбик локтем до крови разбил лицо сопернику. ВИДЕО
- 70 на 30. Журналист поделился ощущениями по трансферу Бущана в Саудовскую Аравию
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?