За определенную сумму. Кривбасс готов отпустить легионера в другой клуб

"Кривбасс" готов за определенную сумму отпустить полузащитника Джихада Бизиману в другой клуб. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Бизимана стал отцом, он хочет видеться с семьей. Очевидно, делать это в Кривом Роге не очень безопасно для маленького ребенка.

"Кривбасс", не продливший идущий летом контракт Бизиманы, готов отпустить Джихада за какую-то разумную сумму, условно 200-250 тысяч в валюте", – сказал Спиваковский.