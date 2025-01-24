Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег подписал бывшего вратаря ФСК Мариуполь
Илья Караващенко продолжит карьеру в киевском клубе
Фото: ФК Лівий берег
"Левый Берег" объявил о подписании 23-летнего голкипера Ильи Караващенко.
Детали соглашения неизвестны.
Илья - уроженец города Лутугино, что на Луганщине. Воспитывался сначала в луганской "Заре", затем - после переезда в 2014 году в столицу - в футбольной школе из Счастливого. В 2015-м попал в Академию донецкого "Шахтера". Взрослую карьеру начал в дублирующем составе "горняков", в сезоне-2018/19 даже был заявлен в Юношескую лигу УЕФА.
В 2020 году перешел в черниговскую "Десну", затем на основе аренды защищал цвета "ВПК-Агро" с Днепропетровщины. С 2022 года выступал за ФСК "Мариуполь", был основным голкипером команды. В частности, в нынешнем сезоне принял участие в 10-ти матчах (пропустил 16 мячей, трижды сохранил ворота сухими).
Популярное сейчас
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1. У этой команды все же есть характер
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?