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Левый Берег подписал бывшего вратаря ФСК Мариуполь

Премьер-лига

Илья Караващенко продолжит карьеру в киевском клубе

Левый Берег подписал бывшего вратаря ФСК Мариуполь

Фото: ФК Лівий берег

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"Левый Берег" объявил о подписании 23-летнего голкипера Ильи Караващенко.

Детали соглашения неизвестны.

Илья - уроженец города Лутугино, что на Луганщине. Воспитывался сначала в луганской "Заре", затем - после переезда в 2014 году в столицу - в футбольной школе из Счастливого. В 2015-м попал в Академию донецкого "Шахтера". Взрослую карьеру начал в дублирующем составе "горняков", в сезоне-2018/19 даже был заявлен в Юношескую лигу УЕФА.

В 2020 году перешел в черниговскую "Десну", затем на основе аренды защищал цвета "ВПК-Агро" с Днепропетровщины. С 2022 года выступал за ФСК "Мариуполь", был основным голкипером команды. В частности, в нынешнем сезоне принял участие в 10-ти матчах (пропустил 16 мячей, трижды сохранил ворота сухими).

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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