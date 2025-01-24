  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец покинул ключевой полузащитник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец покинул ключевой полузащитник

Премьер-лига

Он провел в составе клуба два года

Черноморец покинул ключевой полузащитник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Как уже сообщалось, "Черноморец" не будет продлевать аренду с четырьмя арендованными игроками. Теперь стало известно, что команду покинул еще один футболист, утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, речь идет об одном из ветеранов коллектива Александре Васильеве, который в осенней части сезона-2024/25 был одним из немногих игроков, кто выступал в Одессе дольше всех.

30-летний полузащитник провел в составе "Черноморца" два года. Придя в одесскую команду в период зимнего антракта в сезоне-2022/23 с ФК "Львов", он с тех пор сыграл в ее составе 51 матч, в которых забил 3 мяча (все голы пришлись на прошлый сезон).

На клубном сайте фотография Александра Васильева, как и короткое досье на него, уже отсутствуют.

Читайте такжеЧерноморец одержал первую победу в новом году
По теме
yellow-arrow
Клуб МЛС близок к подписанию защитника Полесья: известна сумма трансфера
yellow-arrow
УПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25
yellow-arrow
Левый Берег подписал бывшего вратаря ФСК Мариуполь
Черноморец (Одесса) Александр Васильев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости