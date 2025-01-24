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Черноморец покинул ключевой полузащитник
Он провел в составе клуба два года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Как уже сообщалось, "Черноморец" не будет продлевать аренду с четырьмя арендованными игроками. Теперь стало известно, что команду покинул еще один футболист, утверждает Sport.ua.
Согласно данным источника, речь идет об одном из ветеранов коллектива Александре Васильеве, который в осенней части сезона-2024/25 был одним из немногих игроков, кто выступал в Одессе дольше всех.
30-летний полузащитник провел в составе "Черноморца" два года. Придя в одесскую команду в период зимнего антракта в сезоне-2022/23 с ФК "Львов", он с тех пор сыграл в ее составе 51 матч, в которых забил 3 мяча (все голы пришлись на прошлый сезон).
На клубном сайте фотография Александра Васильева, как и короткое досье на него, уже отсутствуют.
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