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УПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25
Первыми должны подать "Динамо" и "Шахтер"
Фото: ФК Кривбас
Дирекция УПЛ утвердила график заявки и регистрации команд клубов УПЛ на участие во Всеукраинских соревнованиях среди команд клубов УПЛ сезона-2024/25 на второй заявочный период.
Первыми заявку на вторую часть сезона должны подать наши представители в еврокубках "Динамо" и "Шахтер" - 27 января.
- 27 января: "Динамо", "Шахтер".
- 17 февраля: "Ингулец", "Левый Берег", "Оболонь", "Черноморец".
- 18 февраля: "Верес", "Ворскла", "Колос", ЛНЗ.
- 19 февраля: "Заря", "Карпаты", "Полесье", "Рух".
- 20 февраля: "Динамо", "Кривбасс", "Александрия", "Шахтер".
В сезоне-2024/25 второй заявочный период начинается 27 января 2025 года и завершается 11 марта 2025 года.
Базовая дата первого тура Чемпионата УПЛ в 2025 году (18-й тур) - 22 февраля.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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