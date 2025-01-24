УПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25

Дирекция УПЛ утвердила график заявки и регистрации команд клубов УПЛ на участие во Всеукраинских соревнованиях среди команд клубов УПЛ сезона-2024/25 на второй заявочный период.

Первыми заявку на вторую часть сезона должны подать наши представители в еврокубках "Динамо" и "Шахтер" - 27 января.

27 января: "Динамо", "Шахтер".

17 февраля: "Ингулец", "Левый Берег", "Оболонь", "Черноморец".

18 февраля: "Верес", "Ворскла", "Колос", ЛНЗ.

19 февраля: "Заря", "Карпаты", "Полесье", "Рух".

20 февраля: "Динамо", "Кривбасс", "Александрия", "Шахтер".

В сезоне-2024/25 второй заявочный период начинается 27 января 2025 года и завершается 11 марта 2025 года.

Базовая дата первого тура Чемпионата УПЛ в 2025 году (18-й тур) - 22 февраля.