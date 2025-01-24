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УПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25

Премьер-лига

Первыми должны подать "Динамо" и "Шахтер"

УПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила график заявки и регистрации команд клубов УПЛ на участие во Всеукраинских соревнованиях среди команд клубов УПЛ сезона-2024/25 на второй заявочный период.

Первыми заявку на вторую часть сезона должны подать наши представители в еврокубках "Динамо" и "Шахтер" - 27 января.

  • 27 января: "Динамо", "Шахтер".
  • 17 февраля: "Ингулец", "Левый Берег", "Оболонь", "Черноморец".
  • 18 февраля: "Верес", "Ворскла", "Колос", ЛНЗ.
  • 19 февраля: "Заря", "Карпаты", "Полесье", "Рух".
  • 20 февраля: "Динамо", "Кривбасс", "Александрия", "Шахтер".

В сезоне-2024/25 второй заявочный период начинается 27 января 2025 года и завершается 11 марта 2025 года.

Базовая дата первого тура Чемпионата УПЛ в 2025 году (18-й тур) - 22 февраля.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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