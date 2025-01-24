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Клуб МЛС близок к подписанию защитника Полесья: известна сумма трансфера

Премьер-лига

Украинец продолжит карьеру за океаном

Клуб МЛС близок к подписанию защитника Полесья: известна сумма трансфера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Представитель МЛС "Лос-Анджелес" сделал предложение "Полесью" по защитнику Артему Смолякову, утверждает ТаТоТаке.

Отмечается, что первоначальное предложение американцев составляло 1 млн, но в ходе переговоров житомиряне сумели удвоить эту сумму, окончательная цена трансфера - 2 млн долларов. Также "Полесье" сохраняет за собой определенный процент от будущей перепродажи игрока.

Сейчас переговоры между клубами уже находятся на финальной стадии. Условия согласованы между всеми сторонами. Финальное "да" лично выразил президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

К слову, в составе "Лос-Анджелеса" играет бывший игрок "Шахтера" Марлон, а прошлым летом команду пополнил экс-нападающий "Милана" Оливье Жиру.

В текущем сезоне 21-летний Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что "волки" отказали "Вальядолиду" в аренде украинца.

По итогам сезона-2024 "Лос-Анджелес" стал чемпионом Западной конференции МЛС.

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Полесье (Житомир) Лос-Анжелес Артем Смоляков
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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