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Усиление из Полесья и Колоса. Черноморец подписал двух игроков
Кто эти новички?
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о подписании экс-форварда "Колоса" Дениса Безбородько и полузащитника "Полесья" Эмиля Мустафаев. Оба игрока присоединились к команде на сборах в Турции.
Соглашения рассчитаны до конца сезона 2024/25.
23-летний Мустафаев перешел в состав "моряков" на правах аренды, о чем ранее сообщалось. Трансфер 30-летнего Безбородько состоялся на правах свободного агента, так как совсем недавно он расторг контракт с "Колосом".
В первой части сезона Мустафаев провел 12 матчей и отдал 1 ассист. На счету Безбородько 12 поединков, без результативных действий.
Следовательно, можно предположить, что "Черноморец" решил проблему с трансферным баном.
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