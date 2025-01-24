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Усиление из Полесья и Колоса. Черноморец подписал двух игроков

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Усиление из Полесья и Колоса. Черноморец подписал двух игроков

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" объявил о подписании экс-форварда "Колоса" Дениса Безбородько и полузащитника "Полесья" Эмиля Мустафаев. Оба игрока присоединились к команде на сборах в Турции.

Соглашения рассчитаны до конца сезона 2024/25.

23-летний Мустафаев перешел в состав "моряков" на правах аренды, о чем ранее сообщалось. Трансфер 30-летнего Безбородько состоялся на правах свободного агента, так как совсем недавно он расторг контракт с "Колосом".

В первой части сезона Мустафаев провел 12 матчей и отдал 1 ассист. На счету Безбородько 12 поединков, без результативных действий.

Следовательно, можно предположить, что "Черноморец" решил проблему с трансферным баном.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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