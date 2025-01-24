Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник

Экс-защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который разорвал контракт с киевлянами прошлым летом, нашел себе новую команду.

22-летний футболист перейдет в "Александрию", сообщает журналист Игорь Бурбас. Согласно данным источника, Антон уже находится в лагере "горожан" и в ближайшее время заключит полноценный контракт.

Защитник достанется "Александрии" бесплатно. Руслану Ротаню оборонец хорошо знаком по совместной работе в молодежной сборной Украины.

Напомним, Боль является воспитанником "Динамо" и успешно выступал на молодежном уровне. За первую команду киевлян он успел сыграть три матча - в сезоне-2022/23. Прошлый сезон он провел на правах аренды в луганской "Заре" (12 матчей и 1 ассист). Последние три месяца футболист проходил просмотр в одном из неназванных клубов Португалии.