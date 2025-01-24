19-летний форвард Динамо прокомментировал работу на сборах с первой командой

19-летний нападающий "Динамо" Владислав Герыч поделился впечатлениями от работы в первой команде после контрольного матча против "Лапи" (2:2).

- Как тебе быть в первой команде?

- Конечно, приятно, что присоединился к сборам с первой командой. Это мои первые сборы здесь. Каждую тренировку что-то узнаешь новое, делаешь новое, непривычное для себя. Конечно, хотелось бы остаться в первой команде, но пока присоединяюсь к U-19.

- Кто тебе больше всего помогает, подсказывает в первой команде?

- В общем, во время тренировок все игроки подсказывают и помогают. А во время игр так складывается, что чаще всего Караваев подсказывает, поскольку играю с ним на одном фланге.

- Что для себя нового узнал за тот период, что ты находишься в первой команде?

- Это большой опыт для меня, поскольку каждый день ты учишься, узнаешь что-то новое. Также хочется поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживает команду.

- Как оценишь свой первый зимний сбор с первой командой? Насколько доволен собой?

- Стараюсь на все 100, даже на 200, процентов показать все, что умею. Оценивать сбор пока не могу, поскольку он не закончился, нужно много над чем работать, всегда есть куда расти и хочется только совершенствоваться, - цитирует Герыча официальный сайт клуба.